Тученицата, която мнозина познават като обикновен плевел в градините и дворовете, все по-често намира място в съвременната кухня заради богатия си състав и ценните хранителни качества. Дивото растение, което расте почти навсякъде през топлите месеци, от години се използва в народната медицина и традиционната кухня в различни части на света.

Тученицата е едногодишно тревисто растение със сочни стъбла и месести листа. Тя предпочита слънчеви места и добре се развива дори при сухо време, което я прави едно от най-издръжливите растения през лятото.

Богата на полезни вещества

Растението е известно с високото си съдържание на омега-3 мастни киселини – хранителни вещества, които по-често се свързват с рибните продукти. Освен това тученицата съдържа витамини А, С и някои витамини от група В, както и минерали като магнезий, калий, калций и желязо.

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Заради състава си тя често е определяна като ценна добавка към балансираното хранене. Включването ѝ в менюто може да допринесе за по-голям прием на фибри и разнообразие от растителни храни.

Как се използва в кухнята

В българската традиция тученицата отдавна се използва за приготвяне на салати, супи и ястия. Най-често младите листа и стъбла се консумират пресни, като се комбинират с домати, краставици, сирене, кисело мляко или зехтин.

Може да се добавя и към таратор и млечни салати, зеленчукови ястия, плънки за баници, супи и туршии.

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В някои райони на България тученицата се събира през лятото и се съхранява за зимата чрез сушене или консервиране.

Растение, което природата дава безплатно

Тученицата е сред диворастящите растения, които не изискват специални грижи. Тя може да бъде открита в градини, ниви, край пътища и необработваеми места. Специалистите обаче съветват да се събира само от чисти райони, далеч от замърсени места и натоварен трафик.

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Преди консумация растението трябва да бъде добре измито, за да се отстранят почвата и евентуални замърсявания.

От плевел до суперхрана

През последните години интересът към тученицата расте, тъй като все повече хора се обръщат към местни и сезонни продукти. Това, което доскоро много градинари са премахвали като нежелан плевел, днес се превръща в ценна съставка за здравословно хранене.