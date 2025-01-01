Когато говорим за зелени листни зеленчуци, повечето от нас се сещат за спанак или кейл. Но има един техен „братовчед“, който заслужава не по-малко внимание – манголдът, наричан още листно цвекло. Той е не само вкусен и красив, но и истинска бомба от витамини и антиоксиданти, които правят чудеса за нашето здраве.

Манголдът (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. cicla) принадлежи към същото семейство като цвеклото, но вместо корен, при него се консумират листата и стъблата.

Те могат да бъдат зелени, червени, жълти или дори лилави – в зависимост от сорта – и придават на ястията изключително апетитен вид.

Макар и у нас да не е най-популярният зеленчук, в Средиземноморието манголдът се използва от векове. Той е традиционен в италианската, гръцката и швейцарската кухня, откъдето идва и английското му име Swiss chard – „швейцарско цвекло“. В миналото манголдът е бил толкова ценен, че древните гърци и римляни са го смятали за лечебно растение. Използвали са го за пречистване на кръвта и укрепване на организма след зимата.

Днес науката потвърждава това – в 100 г листа има повече витамин K, отколкото дневната нужда на човек.

Манголдът обича по-хладен климат, затова сезонът му у нас е от пролетта до края на есента. Може да се отглежда лесно в градината или дори в саксия на балкона.

Родината му е района на Средиземно море, но днес се култивира по цял свят – от Италия и Франция до Нова Зеландия.

Ползи за здравето

Манголдът е истинска „суперхрана“ – с ниско съдържание на калории, но с изобилие от витамини и минерали. Ето някои от основните му предимства:

Подпомага образуването на червени кръвни клетки, благодарение на високото съдържание на желязо и фолиева киселина.

Регулира кръвното налягане – богат е на калий и магнезий, които помагат за поддържане на сърдечната функция.

Укрепва костите чрез комбинацията от витамин K, калций и магнезий.

Поддържа добро зрение – съдържа бета-каротин и лутеин, които предпазват очите.

Антиоксидантна сила – витамините A, C и E, заедно с флавоноидите, се борят с оксидативния стрес и забавят стареенето.

Как е най-полезен да се яде?

Манголдът може да се консумира суров или сготвен – и в двата случая запазва ценни вещества, ако се приготви правилно.

Суров – младите листа са крехки и отлични за салати, в комбинация с лимонов сок и зехтин.

Задушен или бланширан – най-добрият начин да се запазят витамините. Може да се добави към ориз, паста, супи или омлети.

С чесън и зехтин – класическа италианска рецепта, която извежда вкуса му на преден план.

Важно е да се знае, че при по-дълго варене част от витамините се губят, затова не го гответе повече от 3–5 минути.