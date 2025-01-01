Пари Сен Жермен стана европейски клубен шампион за първи път, Челси триумфира в дебютното издание на Световното клубно първенство с 32 отбора, Ландо Норис спря серията на Макс Верстапен за първа титла във Формула 1, а волейболните национали грабнаха среброто на планетарния форум във Филипините.

И въпреки всичко изброено, че дори още много повече, което е зад гърба ни, 2026 обещава да бъде не по-малко разтърсваща във всяко едно отношение.

Ето и някои от най-чаканите събития в света на спорта през новата година:

1. Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина /6-22 февруари/



Зимната Олимпиада в Милано-Кортина ще бъде историческа, тъй като за първи път Олимпийски игри ще се проведат на територията на два града. Надпреварата е в периода 6-22 февруари, като Италия за трети път ще приеме Зимни игри в своята история. 116 състезания в 8 различни спорта (16 дисциплини) ни чакат, като дебют ще направи ски алпинизмът. Това ще са и първите олимпийски игри под ръководството на новия шеф на Международния олимпийски комитет – Кърсти Ковънтри, първата жена-президент на организацията. На фона на наближаващата Олимпиада, БОК от своя страна продължава да бъде в патова ситуация и обвита в съдебни дела след Общото събрание на централата на 19 март, на което Весела Лечева свали от властта Стефка Костадинова. Все пак, очакванията са нашите спортисти да бъдат обезпечени и да се опитат да ни зарадват със силно представяне и, дай Боже, медали.

2. Супербоул 60 в Санта Клара /8 февруари/



Леви‘с Стейдиъм в Санта Клара, Калифорния ще бъде домакин на 60-то юбилейно издание на Супербоул – най-големият мач в Националната футболна лига (НФЛ), на 8 февруари. Химнът ще бъде изпълнен от певеца Чарли Пут, а в традиционното шоу на почивката зрителите ще се насладят на музиканта Бед Бъни. Имената на двата отбора, които ще си оспорват титлата, са все още неясни, но едно е гарантирано – битката ще е безмилостна. Двубоят е в дома на Сан Франциско 49-ърс, който е на ниво преди плейофите в Лигата и може да се озове в Супербоул 60. Последният такъв двубой в Санта Клара беше през 2016, когато Денвър Бронкос – един от най-силно представящите се отбори досега през сезона, победи Каролина Пантърс с 24-10. Миналата година носител на титлата стана Филаделфия Ийгълс, който се наложи над Канзас Сити Чийфс с 40-22 в Ню Орлиънс.

3. Финалът в Шампионска лига в Будапеща /30 май/



Финалът в най-престижния европейски клубен турнир – Шампионската лига, през 2026 година ще се проведе на стадион „Пушкаш Арена“ в унгарската столица Будапеща на 30 май. Победителят в големия спор за трофея ще си спечели правото да играе с победителя от Лига Европа в двубой за Суперкупата на Европа, ще участва във финала на Интерконтиненталната купа и ще се класира за Световното клубно през 2029. Ще бъде много любопитно кои два отбора ще достигнат големия финал в Будапеща, след като през лятото на 2025 интригата отсъстваше след погрома на ПСЖ над Интер с 5:0 на „Алианц Арена“ в Мюнхен. Това бе и първа титла за парижани от „турнира на богатите“.

4. Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико /11 юни-19 юли/



Мондиал 2026 - между 11 юни и 19 юли, ще бъде исторически по много причини. За първи път шампионатът на планетата ще се проведе в три страни – САЩ, Канада и Мексико. Надпреварата ще бъде дебютна и във формат с 48 отбора вместо с досегашните 32. Мексико ще стане първата страна, която е домакин или съ-домакин на три световни първенства след тези през 1970 и 1986 г. САЩ прие турнира през 1994 година, когато България завърши на четвърто място, а канадците никога не са били домакини или съ-домакини на Мондиал. Кабо Верде, Кюрасао, Йордания и Узбекистан ще направят дебюта си на Световно, а жребият вече беше хвърлен в началото на декември 2025. Има няколко любопитни сблъсъка, които вече се чакат с голям интерес, като един от тях е между Испания и Уругвай. Франция пък е в нелека група с отбори като Сенегал и Норвегия. Аржентина ще брани световната си корона. Лионел Меси и компания завоюваха титлата в Катар през 2022.

5. Игрите на Британската общност в Глазгоу /23 юли-2 август/



Глазгоу ще посрещне Игрите на Британската общност в периода 23 юли-2 август. Шотландия ще бъде домакин на надпреварата за четвърти път след 1970 и 1986 (Единбург) и 2014 (Глазгоу). Това издание на Игрите на Британската общност ще бъде и първото след смъртта на Кралица Елизабет II и качването на престола от страна на Крал Чарлз III. Известно време Игрите бяха без домакин след оттеглянето на обявения първоначално за такъв австралийски град Виктория. Появиха се опасения, че Игрите на Британската общност могат да бъдат отложени, но в крайна сметка Глазгоу пое отговорност с финансовата подкрепа на Виктория. Очаква се 3000 атлети да се включат в 215 състезания в 10 различни спорта – лека атлетика, плуване, артистично плуване, колоездене на писта, вдигане на тежести, 3х3 баскетбол, боулс (боулинг на тревна площ), бокс, джудо и нетбол.

6. Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам /10-16 август/



27-то издание на Европейското първенство по лека атлетика ще се проведе в Бирмингам, Великобритания между 10-16 август. Разпределението на медалите ще се състои на „Алекзандър Стейдиъм“ – реновиран между 2019 и 2022 г., който разполага с две постоянни трибуни с по 18 000 седящи места, с опция за удължаване капацитета на 40 000 за големи събития. За първи път британски град ще бъде домакин на Европейско по лека атлетика, но Бирмингам на свой ред има опит в приемането на големи състезания – Европейското по лека атлетика в зала през 2007, Световните първенства по лека атлетика в зала през 2003 и 2018, както и Игрите на Британската общност през 2022 година.

7. Евроволей 2026 в България, Финландия, Италия и Румъния /9-26 септември/

Европейското първенство по волейбол за мъже ще се проведе за 34-и път между 9-26 септември. Четири страни-домакини, сред които и България, ще приемат надпреварата. Мачовете на родна земя ще са в София, след като първоначално за домакин бе определен град Варна. Останалите три държави, в които ще има срещи, са Финландия, Румъния и световният шампион Италия, който спря възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини по пътя към титлата на първенството във Филипините. Сега очакванията към героите ни са завишени и тимът ще се опита да покаже най-доброто от себе си на втори голям шампионат в последователни години. В групата на „лъвовете“ личат имената на Израел, Северна Македония, Португалия, Украйна и Полша – актуалният носител на европейската титла след 3:0 гейма над Италия в Рим през 2023. „Скуадрата“ ще бъде домакин на финала в Милано. Първите четири отбора от всяка група продължават към елиминациите. Новият европейски шампион ще се класира за волейболния турнир на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028, а първите три тима в крайното подреждане ще намерят място на Световното в Полша година по-рано.

Това са само някои от най-интригуващите събития в спортния календар през 2026 г. Много въпроси ще намерят своите отговори в тези големи състезания, финали и турнири. Емоциите са гарантирани, така че хората по трибуните и пред екраните няма да останат и за секунда разочаровани.