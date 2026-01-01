В гласовото меню на Телефонния център вече е активна нова функционалност, която позволява на клиентите да подават самоотчет на водомерите си безплатно на телефон 0800 212 21, без участието на оператор.



Новата услуга е достъпна с опция 3 в гласовото меню чрез технология „Speech to text“, която разпознава продиктуваната информация и я преобразува в текст и цифри.

Как работи?

Клиентът трябва да съобщи своя клиентски номер или договорна сметка, като е изключително важно цифрите да се диктуват една по една.

След това системата изисква да бъде продиктуван номерът на водомера и черните цифри от показанието.

След всяко въведено показание се извършва автоматична проверка на данните.

При установено несъответствие в номера на водомера или в показанията, в Телефонния център се изпраща автоматично уведомление по имейл и оператор се свързва с клиента за уточнение.

В системата са заложени същите ограничения, както при подаване на самоотчет през интернет страницата като:

Не приема самоотчети извън периода на отчитане;

Не приема разлика по-голяма или по-малка от 50 куб. м спрямо предходното показане

Не приема стойности, по-ниски от последния реален отчет или самоотчет.

При коректно подадени данни, системата автоматично ги отразява в базата данни на дружеството.

Подробна информация за видовете водомери, начините на отчитането им и периода на самоотчет можете да намерите на страницата на “Софийска вода".