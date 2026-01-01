В гласовото меню на Телефонния център вече е активна нова функционалност, която позволява на клиентите да подават самоотчет на водомерите си безплатно на телефон 0800 212 21, без участието на оператор.
Новата услуга е достъпна с опция 3 в гласовото меню чрез технология „Speech to text“, която разпознава продиктуваната информация и я преобразува в текст и цифри.
Как работи?
- Клиентът трябва да съобщи своя клиентски номер или договорна сметка, като е изключително важно цифрите да се диктуват една по една.
- След това системата изисква да бъде продиктуван номерът на водомера и черните цифри от показанието.
- След всяко въведено показание се извършва автоматична проверка на данните.
При установено несъответствие в номера на водомера или в показанията, в Телефонния център се изпраща автоматично уведомление по имейл и оператор се свързва с клиента за уточнение.
В системата са заложени същите ограничения, както при подаване на самоотчет през интернет страницата като:
- Не приема самоотчети извън периода на отчитане;
- Не приема разлика по-голяма или по-малка от 50 куб. м спрямо предходното показане
- Не приема стойности, по-ниски от последния реален отчет или самоотчет.
При коректно подадени данни, системата автоматично ги отразява в базата данни на дружеството.
Подробна информация за видовете водомери, начините на отчитането им и периода на самоотчет можете да намерите на страницата на “Софийска вода".