Около 40 на сто от абонатите на "Софийска вода" са се отказали от хартиената фактура, каза изпълнителният директор на дружеството Васил Тренев по време на открито заседание за обсъждане на доклад на работна група на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) относно заявлението на ВиК оператора за одобряване на проект за изменение и допълнение на общите условия. Обсъждането се проведе в сградата на КЕВР.

"Софийска вода" мотивира предлаганите изменения с необходимостта от повишаване на ефективността в отношенията с потребителите, като част от измененията са свързани с прилагането на все по-силно навлизащите в гражданския и търговски оборот електронни комуникации. Друга част от предложените изменения конкретизират отделни разпоредби, с оглед натрупания опит при прилагането на действащите общи условия.

Една от основните промени е смяната на хартиената фактура с електронна, което КЕВР подкрепя по принцип. Остава обаче и възможността за абонатите на дружеството, които искат да получават хартиена фактура, да оставят в сила настоящето положение с изрично заявление за това.

"Софийска вода" предлага още предварителното обявление на датата на отчитане на водомерите да се изпраща на посочения електронен адрес на абонатите, но в доклада на КЕВР е отбелязано, че предложеното изменение не следва да се приема. Според експертите на регулатора то противоречи на нормативната база, съгласно която датата и часът на отчитане на общия водомер и на индивидуалните водомери се обявяват с писмено съобщение, поставено на подходящо място в сградата, в срок не по-кратък от три работни дни преди деня на отчитането. Информирането по електронен път следва да се отрази като допълнение, е посочено в доклада.

"Софийска вода" АД предлага също при разлика в отчетеното количество вода по общия водомер и в сбора на отчетите по индивидуалните водомери, по-малка от 20 на сто от отчетеното количество по общия водомер, потребителите да могат да заявят допълнителна проверка, като заплатят такса съгласно ценоразпис на дружеството.

По време на обсъждането председателят на гражданска платформа "Изправи се. БГ" Мая Манолова каза, че новите общи условия създават повече проблеми, отколкото улеснения. Според нея обсъждането в КЕВР не би трябвало да се състои, докато няма становище на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски посочи, че в по-голямата част от Европейския съюз електронните фактури са приоритет, т.е. по право се получава електронна фактура, но предвид, че има хора в България, които не ползват интернет, регулаторът предлага опцията при изрично заявление от страна на гражданите те да получават хартиена фактура.

Той обясни, че към момента процедурата не изисква становище от КЗП.

Младеновски насрочи закрито заседание на регулатора на 24 септември, на което ще бъде обсъден проект за предоставяне на предложения за новите общи условия на "Софийска вода".