По традиция сватбеният сезон е от май до октомври, но тази година месец юни се очертава като най-натоварен за екипите на Общинското предприятие "Граждански ритуали" заради атрактивни дати със съвпадащи цифри, съобщиха от Община Бургас.

Към този момент 14 двойки са заявили желание да си кажат "да" на датата 6.06.2026 г.

Други 12 двойки са избрали датата 20.06.2026 г., а десет – 26.06.2026 г.

През изминалата година в Бургас са сключени общо 858 граждански брака.

Бургас е единственият град в страната, в който предлагат сватба на остров. Миналата година островните сватби са били 35. Освен на остров "Света Анастасия" изнесени ритуали се организират и на плажа. Към момента най-желаната локация е Културният център Морско kазинo, разположен на брега на морето.

През миналата година в Бургас са регистрирани и 72 смесени брака, като чужденци от 14 държави са се оженили за бургазлии. Сред тях са граждани на Естония, Латвия, Филипини, Италия, Турция, Франция, Ирландия, САЩ, Украйна, Германия, Украйна и други страни.

За 14 февруари, Денят на влюбените, са заявени четири сватбени церемонии.