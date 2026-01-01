Общо 66 милиона литра вино са били произведени от нашите винарни през последната година. В момента на пазара за производство на вино у нас работят 365 винарни, съобщи инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното. Т

ой беше сред официалните гости на ритуала по зарязване на лозята, а който Аграрен университет - Пловдив отбеляза Деня на лозаря - Трифон Зарезан и празника на Факултета по лозаро-градинарство. По негови думи се наблюдава спад от 10-15 процента както на събраното грозде, така и на произведеното вино.

Според инж. Коев последната година е била тежка от гледна точка на климатичните условия, но в регионите с добро напояване е имало хубаво грозде. "Нашите специалисти и в агрономството, и във винопроизводството са хора с 5-годишна подготовка от университетите и са много добри, много подготвени и неслучайно в цял свят нашите специалисти са сред световните лидери на винопроизводството", каза инж. Коев.

Той допълни, че консумацията на вино в България на годишна база е 110-120 милиона литра и няма опасност от залежали количества. "Само 10 процента е чуждото вино. Българинът си предпочита българското вино. Българското вино е хубаво, технологиите и технолозите ни са на световно ниво", посочи изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното.