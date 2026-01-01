Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ получи първата електронна лицензия за извеждане от експлоатация в България, съобщиха от дружеството. Документът, издаден от Агенцията за ядрено регулиране, е в сила от 1 януари 2026 г. за срок от пет години и определя изискванията за безопасност при извеждане от експлоатация на Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци край елинпелинското село Нови хан.

Хранилището е предназначено за временно съхраняване на генерираните в страната ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишленост, медицина, селско стопанство и научни изследвания (институционални радиоактивни отпадъци). Съоръжението е в експлоатация от 1964 г. като част от Институтa за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН, а от 2006 г. е в структурата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

От началото на януари 2026 г., съгласно „Стратегия за отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.“, ядреното съоръжение премина от етап експлоатация към етап извеждане от експлоатация. Дейностите по извеждане от експлоатация на съоръжението, съгласно условията на издадената лицензия, включват дезактивация и демонтаж на конструкции, системи и компоненти, както и управление на материалите и радиоактивните отпадъци от процесите по извеждане от експлоатация.

Дейностите по извеждане от експлоатация се извършват в пълно съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия и приложимите нормативни актове, посочват от предприятието. Документът поставя основите на цифровизиран регулаторен процес в ядрената област.

През октомври миналата година от Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ информираха, че в края на март 2026 г. трябва да има подписан Акт 15 за завършването на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България.

Планирано е хранилището да бъде постепенно запълвано в продължение на 60 години. След това се предвижда то да бъде затворено и под постоянен контрол за период от 300 години.