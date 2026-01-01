Германският канцлер Фридрих Мерц днес потвърди, че води разговори с френския президент Еманюел Макрон относно европейското ядрено възпиране, предаде ДПА.

„Започнах поверителни разговори с френския президент относно европейското ядрено възпиране“, заяви Мерц, който е в баварската столица заедно с други световни лидери за Мюнхенската конференция по сигурността.

Канцлерът заяви, че Берлин ще се придържа към юридическите си ангажименти, визирайки международното споразумение от 1990 г. за обединяването на Германия.

В документа обединена Германия се ангажира да се откаже от производството, притежанието и контрола на ядрени, биологични и химически оръжия.

Съгласно съществуващото споразумение на НАТО за съвместно споделяне на ядрените оръжия американските ядрени оръжия, разположени в Европа, могат да бъдат използвани от самолети от съюзнически страни в извънредни случаи.

Макрон изрази готовност да разпростре френското ядрено възпиране над цяла Европа

Смята се, че американски ядрени бомби Б61 са разположени в Северна Италия, Белгия, Нидерландия и Западна Германия.

Призивите за създаване на европейски ядрен чадър обаче отново набраха инерция след началото на руската инвазия в Украйна и промяната в курса на американската външна политика под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп, посочва ДПА.

След излизането на Великобритания от ЕС Франция остана единствената ядрена страна в блока.

Макрон за първи път предложи да преговаря с Германия и други страни от ЕС за разширяване на френския ядрен чадър през 2020 г., но увертюрата му бе отблъсната от бившия канцлер Ангела Меркел и от приемника ѝ Олаф Шолц.

Мерц изглежда е по-отворен за обсъждания по темата с Макрон и смята френското предложение за допълнение към споразумението за съвместно споделяне в рамките на НАТО.