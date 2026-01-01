Окръжният съд в Ловеч постанови постоянна мярка „задържане под стража“ относно 51-годишния Валери Георгиев, задържан за притежание на близо 206 хиляди евро фалшиви банкноти.

Те бяха открити и иззети от служители на Районното управление на МВР в Ябланица след получен сигнал срещу Георгиев за подправяне на парични знаци. При извършен личен обиск е установено, че той държи в себе си фалшиви около 10 000 евро. На два негови адреса в село Златна Панега, община Ябланица, са открити още подправени банкноти на стойност около 200 хиляди евро.

От откритите фалшиви банкноти 200 хиляди евро са с номинал по 100 евро, има банкноти и от 200 и 50 евро. Държавното обвинение в съдебната зала посочи, че Георгиев е направил опит да избяга при задържането му, което той отрече. Посочено бе и, че има предишни осъждания, сред които и за документни престъпления.

"Събраните доказателства до момента по безспорен начин доказват авторството на извършеното деяние от Валери Георгиев, което е тежко по смисъла на закона с изключителна обществена опасност", заяви прокурор Таня Пиронкова.

Защитата представи пред съда като доказателство за здравословното състояние на Георгиев амбулаторен лист от 2023 г. и експертиза от 2024 г., според които той е със сърдечно заболяване и с бактериална пневмония.

БТА

Адвокат Димитър Захариев заяви, че клиентът му е задържан без постановление на прокурор, каквото е изискването по закон. „Касае се за самоволно действие на разследващия орган, който няма право да привлича като обвиняем.

Обвинението не е формулирано законосъобразно“, каза адвокатът. Той добави, че липсва и експертиза, която да докаже, че иззетите банкноти са неистински. „Тази мярка е много тежка и необоснована на базата на каквито и да е доказателства", заяви още Захариев.

Съдът счете, че според приложените по делото доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към извършеното престъпление. Има реална опасност да се укрие и извърши друго престъпление. Ако здравословното му състояние се влоши, може да получи лекарска помощ от болницата към затвора в Ловеч.

Определението на Окръжния съд може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново. Защитата обяви, че ще обжалват.