Окръжният съд в Смолян отложи делото срещу бившия кмет на Неделино, обвинен заедно с още осем души в присвояване в особено големи размери.

На днешното съдебно заседание се явиха повечето от подсъдимите и част от адвокатите им, но заради възпрепятстване на вещи лица по назначената петорна съдебно-психиатрична експертиза делото бе отложено за месец март. Според съда мнението на вещите лица е важно, за да се прецени по нататъшния ход на съдебния процес.

Отново отложиха делото за присвояване в големи размери срещу бившия кмет на Неделино

Експертите трябваше да бъдат разпитани чрез видеоконференция и да дадат отговор дали здравословното състояние на подсъдимия Стоян Беширов позволява да участва в наказателния процес.

Обвинението е за присвояване на 1 224 845 лв. Основните подсъдими са бившият кмет на Неделино и секретарят на Общината Румяна Караиванова, а за техни помагачи са сочени общински служител и управители на фирми, към които са превеждани публичните средства по фиктивни фактури за заплатени за неизвършени строително-монтажни работи през периода 2012-2015 г.