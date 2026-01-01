В четвъртък вечерта започна излъчването на сериала „Любовна история: Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет“, създаден от стрийминг платформата Hulu и телевизионната компания FX, съобщава Асошиейтед прес.

С една единствена снимка, публикувана от деня на сватбата им, голяма част от връзката между Джон Ф. Кенеди-младши и Каролин Бесет остава обгърната в романтична легенда: запознанството им, сватбата и, само три години по-късно, смъртта им в самолетна катастрофа.

БТА/AP/Matt Licari/Invision

Сериалът се опитва да запълни празнините и да разкаже за съвместния им живот. Той описва подробно тяхната среща на парти и завършва със смъртта на двойката и сестрата на Бесет, Лорен Бесет, на 16 юли 1999 г., когато малък самолет, пилотиран от Кенеди, се разбива в Атлантическия океан.

Джак Шлосберг, племенникът на Кенеди, се изказа против сериала миналата година, като заяви, че той се възползва от семейството му „по гротескен начин“ и обвини изпълнителния продуцент Райън Мърфи, че „печели милиони“ от наследството на Кенеди. Мърфи отвърна в подкаста на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм, като заяви, че е „странно да се ядосваш за роднина, когото всъщност не помниш“.

Шлосберг, който сега се кандидатира за Конгреса в Ню Йорк, сподели спомени за чичо си в социалните медии. Мърфи отсъстваше от неотдавнашната пресконференция за „Любовна история“, но изпълнителният продуцент Брад Симпсън заяви пред Асошиейтед прес, че творческият екип е „напълно наясно, че в основата на тези истории често стоят реални хора и реални трагедии“.

„Няма да се преструвам, че в някаква степен не правим развлекателен продукт от това, но се опитахме да бъдем етични и се опитахме да бъдем невероятно искрени“, каза Симпсън.

Пол Антъни Кели и Сара Пиджън, които играят Кенеди и Бесет в сериала, казват, че уважават мнението на Шлосберг. „Не знам какво е да има телевизионно шоу, филм или книга, написани за моето семейство, и разбирам неговата чувствителност и напълно подкрепям това, че изразява мнението си“, каза Пиджън.

Кели добави: „Опитахме се да вложим колкото се може повече честност и любов в това и да разкажем историята, така че се надявам хората да го забележат“. Сериалът е базиран на книгата „Имало едно време: Завладяващият живот на Каролин Бесет Кенеди“ от Елизабет Белер. Епизодите разказват подробно за амбициите на Бесет, издигането й в йерархията на „Келвин Клайн“, както и за борбата на Кенеди да запази списанието George.

Виждаме Грейс Гъмър в ролята на Каролин Кенеди и Наоми Уотс в ролята на Жаклин Кенеди Онасис, която е близо до края на живота си и не одобрява нито списанието, нито нестабилната връзка на Кенеди с Дарил Хана (Дри Хемингуей).

Както разказва сериалът, Кенеди и Бесет имат вълшебна първа среща, която не води до нищо в продължение на години, защото скоро след това таблоидите съобщават, че той се е събрал отново с Хана.

БТА/AP/Matt Licari/Invision

Пиджън признава, че се е притеснявала, че проектът ще бъде по-скоро сензационен, отколкото искрен, но бързо е разбрала, че не е така. Създателят на сериала, Конор Хайнс, е категоричен, че той е „обстойно проучен“. „Разбира се, разполагахме с книгата на Елизабет, но прочетох всеки вестникарски материал, написан за тях, всеки разказ“, каза Хайнс.

„Очевидно е, че всичко това трябва да се приема с резерви и трябва да бъдеш много разумен в извличането на част от тази информация, защото хората имат свои спомени, имат свои чувства, но ние бяхме изчерпателни и усърдни в подхода си и мисля, че това ще проличи, когато хората го гледат“.

„Любовна история“ не е първото предаване за семейство Кенеди, което е обект на критики. През 2011 г. History Channel отмени минисериала с Грег Киниър в ролята на президента Джон Ф. Кенеди и Кейти Холмс в ролята на Жаклин Кенеди, като заяви, че завършеният проект не отговаря на имиджа на телевизионната мрежа, след като сътрудници на Кенеди се оплакаха от неточности в сценария. The Kennedys в крайна сметка бе излъчен по Reelz Channel.

„Любовна история“ не е единственият сериал за семейство Кенеди, който ще излезе скоро: Нетфликс обяви, че работи по „Кенеди“, сериал, фокусиран върху произхода на политическата династия и базиран на книгата на Фредрик Логевал JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 („Дж.Ф.К.: Съзряване в американския век, 1917-1956“). Майкъл Фасбендър ще играе Джо Кенеди-старши, патриархът на семейството.