Има нещо счупено в международния правов ред в момента, това заяви президентът Илияна Йотова от Мюнхен и посочи, че нейните европейски колеги са застъпили подобна теза.

"Основното послание, което чухме на конференцията, беше, че Европа твърде дълго беше във ваканция и е време да се събуди - по отношение на собствената си независимост, както в отбранително положение, така и по отношение на индустрия, икономика, собствено производство. Това не прозвуча като абстрактен акцент, а като реална стратегическа посока, заявена и от германския канцлер", посочи Йотова.

Държавният глава подчерта, че срещата ѝ с председателя на Европейския съвет Антониу Коща е била много важна и ползотворна, защото "той е един от най-големите радетели за разширяването на Европейския съюз".

"Говорихме за разширяването на Западните Балкани и в частност Република Северна Македония и нейното присъединяване към ЕС. Обсъдихме българската позиция и последните развития по този процес. Още веднъж подчертах, че вече имаме европейска политика по този въпрос. Условията не са само български, те са условия на европейските институции и на нашите европейски партньори. И докато няма промяна в Конституцията на Република Северна Македония и вписване на българите в нея, не може да има никакво движение напред", посочи още Йотова и допълни, че се чуват притеснителни сигнали, че "ръководството на Република Северна Македония се опитва да намери друго лоби за заобикаляне на първия клъстер, който е най-важнияти там са човешките права и се опитва да започне след това с другите глави, които са вече много по-конкретни".

Тя уточни, че България няма как да се съгласи с една такава промяна: "Трябва да се намери някакъв вариант, ако Република Северна Македония все още иска да бъде част от ЕС".