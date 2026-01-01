Днес ще преобладава слънчево време. От запад облачността ще се увеличава и по-късно след обяд в западните райони ще завали дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В планините облачността от запад ще се увеличава и по-късно след обяд в Рило-Родопския масив и Западна Стара планина ще завали дъжд, над около 2000 метра - сняг. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 10°-15°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

През нощта срещу неделя валежите ще обхванат цялата страна, ще продължат и в неделя, когато има повишена вероятност за значителни количества на места в Южна България и източните райони. Вятърът ще е от юг, ще се усили, особено в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове. Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух.

В понеделник ще остане предимно облачно. Валежите в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. Застудяването ще продължи, а с понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.