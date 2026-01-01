Жена от Източна Франция е била арестувана край Париж във връзка с открити във фризер две мъртви новородени, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА.

Прокуратурата е започнала разследване за убийство на малолетни. Задържаната 50-годишна жена е казала на властите, че ги е родила преди няколко години.

Двете тела са открити във вторник в дома на жената в село Елвиле е Льомон, намиращо се между Страсбург и Дижон. Според прокуратурата тя е родила децата в дома си, като преди това е прикривала, че е бременна.

Жената е заявила, че е умъртвила бебетата веднага след раждането и ги е поставила във фризер в сервизно помещение, което единствено тя е използвала.

Майката, която според френските медии има още девет деца, заяви, че ражданията са се случили между 2011 и 2018 г.

Член на семейството е открил телата, след като жената напуснала дома през декември. Жената няма криминално досие. Очаква се аутопсия да определи точното време и обстоятелства на детеубийствата.