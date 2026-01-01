Кремъл съобщи, че следващият кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна ще се проведе в Женева на 17 и 18 февруари, предадоха руските държавни медии.

„Следващият кръг от преговорите за украинското уреждане ще се проведе в същия тристранен формат Русия-САЩ-Украйна на 17–18 февруари в Женева“, посочи прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от АФП.

Песков уточни, че руската делегация този път ще бъде оглавена от Владимир Медински - съветник на руския президент Владимир Путин и твърдолинеен бивш министър на културата.