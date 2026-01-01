Днес президентът на Украйна Володимир Зеленски отхвърли предложението на Кремъл за провеждане на преговори с руския държавен глава Владимир Путин в Москва, но сигнализира готовност за среща в по-подходящ формат.

„Също така мога да го поканя в Киев, нека дойде. Каня го открито, ако смее“, заяви Зеленски по време на брифинг, намеквайки, че Путин се опитва да избегне разговори лице в лице.

Коментарите последваха изявление на помощника на Кремъл Юрий Ушаков, че Москва е готова да гарантира сигурността на украинския държавен глава, ако той дойде в Русия, за да продължи разговорите за прекратяване на войната.

По-рано Украйна заяви, че е отворена за среща между Путин и Зеленски за обсъждане на два ключови въпроса в рамките на водения от САЩ мирен процес: териториалните въпроси и бъдещето на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала.

Украинският президент обаче отхвърли провеждането на разговори както в Русия, така и в Беларус, като аргументира това с факта, че Москва е агресорът във войната, а Минск - неин партньор.

Зеленски: Насрочените преговорите с Русия са под въпрос заради САЩ и Иран

Двамата лидери не са провеждали срещи лице в лице от началото на пълномащабната война, като последно се срещнаха по време на преговорите във формата „Нормандия“ през 2019 г., припомня Kyiv Independent. Миналата година Путин отхвърли предложението на Зеленски за разговори в Турция, като вместо това покани украинския президент в Москва - покана, която Зеленски незабавно отказа.

„Ние сме сериозни по отношение на необходимостта от прекратяване на войната. Всеки реален формат за среща на лидерите е приемлив“, заяви Зеленски.

Последният кръг от мирни преговори между украински, руски и американски представители се проведе в Абу Даби на 23 и 24 януари, като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф определи разговорите като „много конструктивни“.

Преговорите трябваше да продължат на същото място на 1 февруари, но Зеленски не изключи възможността следващият кръг да бъде отложен.

„Не знам кога ще бъде следващата среща“, каза президентът, като добави, че датата и мястото може да се променят заради „ситуацията със САЩ и Иран“.

По молба на Тръмп: Путин е съгласен да не нанася удари в Украйна една седмица

Той коментира и предполагаемата едноседмична пауза във въздушните удари, която Тръмп обяви на 29 януари.

Според украинския лидер не е имало пряко споразумение между Киев и Москва за спиране на ударите по енергийни обекти, но той заяви, че Украйна е готова да се въздържи от атаки, ако Русия направи същото.

„Мисля, че това е отговорът, който посредникът в тези преговори, а именно Съединените американски щати, очакваше“, добави Зеленски.