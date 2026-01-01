Дата или мястото на следващия кръг преки преговори между Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, планирани за неделя в Абу Даби, може да бъдат променени, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„За нас е много важно всички, с които сме се договорили, да присъстват на срещата, защото всички очакват обратна връзка”,отбеляза той.

В сряда американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че специалните пратеници на президента Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и негов зет – които присъстваха на предишните преговори, няма да участват в срещата в Абу Даби тази седмица.

„Но датата и мястото могат да се променят, защото според нас нещо се случва между САЩ и Иран и тези събития може да повлияят на датата“, каза Зеленски.

Той добави, че до момента преговарящите, работещи за прекратяване на вече близо четиригодишната война в Украйна, не успяват да постигнат компромис за контрола над източната Донецка област.

Зеленски увери също, че Киев няма да атакува енергийни съоръжения в Русия, ако Москва спре да прави същото в Украйна.

„Ако Русия не атакува нашата енергийна инфраструктура – производствени съоръжения или друга инфраструктура – ние няма да атакуваме тяхната“, подчерта украинският президент.

Зеленски отбеляза, че Русия е прекратила размяната на пленници, като последната датира от октомври 2025 г.

„Русия прекрати процеса. Те не се интересуват особено от размяната на хора, защото не смятат, че това им носи нещо“, добави той.

Украинският президент каза още, че страната му ще бъде технически готова да се присъедини към ЕС през 2027 г. и отбеляза, че осигуряването на бързо приемане в блока е важна част от гаранциите за сигурност след края на войната с Русия.

До края на 2026 г. Украйна ще е приложила основните изисквания, необходими за членство, подчерта Зеленски и добави, че би искал Киев да получи „ясен срок“.