„Системни провали“ са в основата на обира за 100 млн. долара в музея Лувъра в Париж миналата година, заявиха депутати, оглавяващи парламентарното разследване, като така засилиха натиска върху директора на институцията Лоранс дьо Кар.

При представянето на междинна оценка след 70 изслушвания ръководителите на комисията Александър Портие и Алексис Корбиер открито поставиха под въпрос защо дьо Кар остава на поста си.

„Кражбата в Лувъра не е инцидент. Тя разкрива системни провали в музея“, заяви Портие на пресконференция, като добави, че институцията е била „в отрицание по отношение на риска“.

Той подчерта, че ръководството „в момента не се справя“ и отбеляза, че „в немалко държави и институции“ подобна ситуация би довела до оставка на директора, предаде АФП.

Дьо Кар подаде оставка малко след взлома на 19 октомври, но тя бе отхвърлена от президента Еманюел Макрон, който я назначи на поста през 2021 г.

Разследването, ръководено от депутати от опозицията, ще изслуша дьо Кар и министъра на културата Рашида Дати през следващата седмица.

Комисията, създадена в началото на декември, трябва да представи окончателните си изводи в началото на май.

„Прави впечатление, че Лувърът се е превърнал в държава в държавата“, добави Портие и призова Министерството на културата да се намесва по-пряко в управлението на институцията.

Френското министерство на културата е разпоредило собствен вътрешен одит на обира, а сенатори също провеждат изслушвания по случая, който привлече вниманието на Франция и на много хора в чужбина.

Четирима заподозрени са задържани от полицията, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета от френските кралски бижута на стойност около 102 млн. долара все още не са открити.