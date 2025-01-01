Четирима души са били арестувани в рамките на разследването на обира в Лувъра през октомври - двама мъже, на 38 и 39 години, и две жени, на 31 и 40 години, съобщи прокуратурата в Париж, цитирана от АФП.

Всички задържани са от парижкия регион. От прокуратурата отказват да посочат в какво са заподозрени преди изтичането на срока на задържането им.

"Четирима души вече са обвинени в рамките на съдебното разследване, започнато на 29 октомври 2025 г.", напомни прокурорът на Париж Лор Бекюо.

Двама от задържаните крадци от Лувъра частично признаха вината си

Сред тях трима мъже, на възраст 35, 37 и 39 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които на 19 октомври са проникнали в парижкия музей. Четвъртата е 38-годишна жена, която е заподозряна в съучастие.

Обирът посред бял ден отне на извършителите осем минути. За това време те проникнаха в Галерията на Аполон в Лувъра и откраднаха осем бижута на френската корона.

Дръзкото деяние предизвика вълнение по целия свят. Плячката се оценява на 88 милиона евро, но в настоящия си вид е непродаваема. До днес бижутата не са открити.

88 милиона евро по-късно: Пъзелът на обира в Лувъра започва да се нарежда (ОБЗОР)

Успоредно с разследването възникна полемика относно сигурността на Лувъра. Сметната палата - органът, който отговаря за публичните средства, счете, че най-посещаваният музей в света е "давал предимство на забележими и атрактивни дейности" за сметка на сигурността.

Изправен пред тревожна амортизация, в началото на годината президентът Еманюел Макрон обяви "колосален" проект за модернизиране на музея, включващ нов вход, зала, посветена на "Мона Лиза", и по-скъпи билети за посетители от страни извън ЕС.