Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 220 кг пилешко месо на ГКПП „Капитан Андреево“.

На 7 януари рано сутринта на пункта пристигнал за влизане в България автобус с турска регистрация, съобщиха от БАБХ.

Контрабандни овча лой, пилешко месо и яйца: Спряха нерегламентиран внос на забранени стоки

При проверката митническият служител установил, че в автобуса се превозва пилешко месо без необходимите документи.

Уведомен е служител на БАБХ на граничния пункт за взимане на отношение по компетентност.

В рамките на инспекцията е иззето месото и е съставен протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Хасково