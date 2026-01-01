Българин е арестуван в район на Кавала по обяд във вторник (6 януари) от полицейски служители, съобщи KavalaPost.

Срещу него е издадена Европейска заповед за арест от българските власти за шофиране под въздействието на алкохол.

Европейската заповед за арест (ЕЗА) позволява бързото задържане и предаване на лица, издирвани за престъпления, дори когато са преминали държавни граници. През декември 2021 г. наш сънародник, издирван за сексуално насилие, беше задържан в Солун по силата на българска ЕЗА.