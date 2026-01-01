Транспортни фирми отчитат сериозни загуби заради продължаващите блокади на граничните пунктове между България и Гърция. Това каза пред медии на граничен преход "Кулата-Промахон" собственикът на транспортна фирма Николай Хайлезов, като добави, че днес се прибира от Гърция. Неговият коментар е заради продължаващата близо месец и половина блокада на граничния преход заради протест на гръцки земеделци.

По думите му непосредствено преди преминаването му през границата е станал свидетел на организирано придвижване на около 30-40 микробуса с хора, ескортирани от гръцката полиция до граничния пункт. „Има конвой от полицейски автомобили. За мен полицията и фермерите в Гърция играят комбина“, коментира Хайлезов. Той изрази съмнение, че протестите на гръцките фермери се толерират от местните власти. Според него повече от месец и половина се създават проблеми по международния път, без да се прилага законодателството, което забранява блокирането на основни пътни артерии. Превозвачът припомни, че при протест на български транспортни фирми преди дни, правителството е настояло границата да не бъде затваряна, именно защото става дума за международен път.

Протестът на гръцките фермери: Опашка от камиони на „Кулата-Промахон“ (СНИМКИ)

„Сега гърците затварят международен път и никой не се намесва. Това е недопустимо. Това е международен път, който не трябва да се затваря. Ние търпим големи загуби“, заяви той и подчерта, че полицията трябва незабавно да освободи граничните пунктове на фона на обявената 48-часова стачка, която според него може да доведе до пълен хаос. Хайлезов описа сериозни икономически щети за транспортния бранш - престой от осем, девет часа, изчерпване на допустимото работно време на шофьорите, нощен труд и допълнителни разходи. „Говорим за хиляди превозвачи като мен. Камионите чакат с дни, а хората, които престояват от гръцка страна, нямат елементарни условия - няма тоалетни, няма вода. Спираш на пътя, няма нищо“, каза той.

По думите му блокади има не само по границата, но и във вътрешността на Гърция - край Лариса и на други места, което допълнително затруднява движението на тежкотоварните автомобили. Обходните маршрути са тежки и опасни за натоварени камиони, допълни той. „Полицията вместо да се справи с протестиращите фермери, влиза в конфликти с шофьорите. Полицията трябва да се намеси и да освободи границата“, каза Хайлезов. Според него протестите няма да могат да продължат дълго, тъй като търпението на превозвачите е изчерпано. Той добави, че по информация от гръцки колеги земеделците вече са получили част от исканите средства, а напрежението се поддържа изкуствено. „Ако искат да протестират, нека го направят организирано, например в Атина или Солун, както беше в Брюксел, а не чрез затваряне на международни пътища“, заключи Николай Хайлезов.

Както БТА писа по-рано, движението за моторни превозни средства над 12 тона през граничен преход "Кулата-Промахон" беше ограничено малко след 12:00 часа. От българска страна има полицейски служители, гранични полицаи и служители на "Пътна полиция". От гръцка страна също има засилено полицейско присъствие. На място има десетки земеделци. Струпана е и селскостопанска техника.