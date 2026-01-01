Опашка от тежкотоварни автомобили се е образувала на граничния преход "Кулата-Промахон".

Движението за моторни превозни средства над 12 тона беше ограничено малко след 12:00 часа.

От българска страна има полицейски служители, гранични полицаи и служители на "Пътна полиция".

От гръцка страна също има засилено полицейско присъствие. На място има десетки земеделци. Струпана е и селскостопанска техника.

Движението е преустановено заради протест на гръцки земеделци, който започна на 3 декември. Очаква се блокадата да продължи 48 часа. Движението на границата при прехода „Капитан Петко Войвода“ също е спряно заради протеста на фермерите.

Ограничено е и движението за моторни превозни средства над 12 тона по път II-19 Симитли-Гоце Делчев при 106-и км през ГКПП „Илинден-Ексохи“, съобщиха по-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“.