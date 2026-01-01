За първи път български модел дефилира за Calvin Klein. Българинът Людмил Димитров отбеляза исторически момент в кариерата си, като дефилира на ревюто на бранда по време на Седмицата на модата в Ню Йорк (New York Fashion Week), информират от екипа на модела.

24-годишният манекен, висок 187 см, е излязъл на подиума на световноизвестния бранд по време на шоуто в The Shed, Hudson Yards, Ню Йорк, а успехът в САЩ затвърждава позицията му като едно от най-обещаващите и актуални български лица на международния подиум. В продължение на една година Людмил Димитров е работил за бранда, снимал е техни каталози и кампании за мъжката им линия.

Любопитен акцент от участието му е фактът, че той е сред десетимата мъже модели от цял свят, избрани да дефилират в ревюто на дамската колекция на Calvin Klein.

Колекцията изследва хедонистичната елегантност, заложена в ДНК-то на марката – култ към тялото, удоволствие от подчертаването на неговото съвършенство и стремеж към красота.

От първия ред шоуто на Calvin Klein в Ню Йорк бе наблюдавано от холивудските актриси Дакота Джонсън, Брук Шийлдс и Лили Колинс, канадския актьор Франсоа Арнор, модната икона Алекса Чънг, световноизвестния фотограф Марио Соренти и модната инфлуенсърка Камила Коелю. Сред най-вълнуващите моменти зад кулисите на ревюто е и появата на Ана Уинтур. Една от най-влиятелните фигури в света на модата, която се запознала лично с българина.

След участието си на Седмицата на модата в Ню Йорк, на Людмил Димитров му предстоят модни ангажименти в Париж, Далас и Южна Франция.

Работил е за световни модни брандове като Tiffany&Co, Calvin Klein, Ralph Lauren, дефилирал е на ревюта на Dolce& Gabbana и Jacquemus, участвал е в кампании за Bottega Veneta, Iceberg, Diesel, Rag&Bone и Bershka. Бил е на корица на 10 Men Australia, снимал е модни едиториали за списанията Style Italy и Carnale Room. Людмил Димитров работи и с почти всички световни модни агенции като VNY Models (Ню Йорк), Select Model Management (Париж), The Lab Models (Милано), Fifth Models (Барселона), Run Model Management (Брюксел), DSM (Хамбург), MIKAs (Стокхолм) и Priscilla (Сидни).