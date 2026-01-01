Американският президент Доналд Тръмп проведе учредителна среща на председателствания лично от него Съвет за мир във Вашингтон вчера, а държавите, готови да платят 1 милиард долара, могат да закупят постоянно място в него, отбелязва тази сутрин в. „Ню Йорк таймс“.

Голямата новина от срещата е, че президентът обеща САЩ да предоставят 10 млрд. долара помощ за Газа. Той не уточни откъде ще дойдат тези пари и дали ще бъдат отпуснати с одобрението на Конгреса, посочва американският вестник и добави, че няколко други страни също са обещали да отпуснат финансови средства.

На срещата бяха очертани малко ясни цели, пише "Ню Йорк таймс". "Приличаше на Общото събрание на ООН, като всичко в него се върти около Доналд Тръмп. Той разказваше невероятни приказки, пускаше познати шеги. Накара хората да платят пари за нещо, което е нарекъл на себе си. Похвали филма на жена си. Разби враговете си. Изказа стари оплаквания. Похвали сам себе си. Доведе водещи членове на правителството си и след това се остави да го поздравят. Голяма част от срещата протече много необичайно, коментира американското издание.

Тръмп описа Съвета за мир като водещ световен орган за международен мир и хармония, написа от своя страна „Вашингтон пост“.

„Смятам, че това е най-значимият орган, разбира се, по отношение на власт и престиж“, заяви американският президент на първата среща в присъствието на представители на около две дузини страни, които приеха поканата му да се присъединят. „Никога не е имало нещо подобно, защото това са най-великите световни лидери. Почти всички приеха. Онези, които не (го направиха), и те ще (приемат). А някои се опитват да хитруват. Това няма да стане. Не можете да действате така с мен“, добави Тръмп, цитиран от „Вашингтон пост“.

Няколко лидери присъстваха на учредителното заседание, включително президентите на Индонезия и Аржентина, премиерът на Унгария и кралят на Бахрейн, въпреки че много държави членове изпратиха представители на по-ниско ниво. Редица европейски съюзници – почти всички от които отказаха да се присъединят към Съвета за мир - както и няколко други изпратиха наблюдатели на заседанието, отбеляза вестникът.

„Авторитарни лидери, силни на деня мъже и диктатори: кой е в Съвета за мир на Тръмп“, пише британският в. „Гардиън“. Група от предимно репресивни и авторитарни световни лидери и техните пратеници пристигнаха във Вашингтон за учредителната среща на новия орган, добавя вестникът.

Съветът беше създаден, за да приложи визията на Тръмп за бъдещето на ивицата Газа, след като тя беше разрушена от Израел, но американският президент разшири спектъра му, отбелязва „Гардиън“.

Глобалните сили, включително традиционните съюзници на САЩ, се опасяват, че ръководеният от Тръмп орган е опит за заобикаляне на по-демократичната Организация на обединените нации и нейната замяна с членски клуб, в който се плащат такси и който е управляван по капризите на един човек.

Много от държавите учредителки са управлявани от военни режими или диктатури, докато други се присъединяват, за да умилостивят Тръмп, пише „Гардиън“ и изброява имената на няколко лидери, както и ранга на страните им в годишната класация за политически права и човешки свободи, изготвена от „Фридъм хаус“.

Първата среща на Съвета за мир на Доналд Тръмп в четвъртък беше съсредоточена основно върху самия президент и оскъдна откъм конкретни подробности, като малка група страни членки пое значителни финансови ангажименти и заяви, че ще се съобрази с Белия дом при възстановяването на Газа, пише изданието „Политико“.

Около две дузини страни членки обещаха над 6,5 млрд. долара финансови дарения за новата инициатива, обявена от американския президент, след 47-минутния спектакъл на Тръмп, който похвали изцяло мъжката група световни лидери в залата и настоя, че зараждащият се Съвет ще работи с, а не срещу ООН, акцентира изданието.

Въпреки че първата среща изглеждаше като щрих от поредния проект за суета на Тръмп, ангажиментите на няколко членове за възстановяването на Газа бяха конкретни. Финансовите обещания включват 1,2 милиарда долара от Обединените арабски емирства и 1 милион долара от Саудитска Арабия. Световната банка ще управлява даренията и ще ги разпределя под ръководството на Съвета за мир, каза ръководителят на финансовата институция Аджай Банга.

Първоначална инвестиция от около 1,25 милиарда долара ще бъде насочена към разчистването на мини, временното настаняване, охрана, медицински провизии и други нужди в палестинската територия.

По същата линия поне пет държави са осигурили военнослужещи за нови стабилизационни сили за Газа, каза американският генерал-майор Джаспър Джефърс. Две хиляди души са кандидатствали да се присъединят и към новата палестинска полицейска сила в Газа, добави българският дипломат Николай Младенов, върховен представител на Съвета за мир за Газа.

Президент Тръмп приветства вчера мира в Близкия изток, докато САЩ може да се готвят за потенциален удар срещу Иран, който може да предизвика голяма война, написа „Аксиос“.

Американският лидер си приписа заслугата за края на войната на Израел в Газа, но също така обяви, че до десет дни ще обяви дали ще бомбардира Иран.

По време на изказването си на вчерашното заседание на Съвета за мир той повтори твърдението си, че е сложил край на осем войни от началото на втория си мандат, но не отбеляза, че администрацията му нанесе няколко високопрофилни удара и проведе военни операции на фона на предупреждения, че други страни може да са следващите, отбелязва изданието.

Американският президент заплаши Мексико и Колумбия с удари и инвазия няколко пъти, като се обоснова с усилията на администрацията си да спре потока на фентанил и други наркотици към САЩ от Южна Америка.

„Аксиос“ констатира, че от началото на януари, президентът е заплашил поне 11 държави с някаква форма на действие или намеса, като тук влиза и натискът върху Гренландия.