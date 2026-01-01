Централната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. ЦИК отправи покана за среща в 14:00 ч. до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще да ангажирани с изборния процес.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

ЦИК предлага да бъдат предприети мерки за информираност на незрящи избиратели за близо 300 секционни избирателни комисии за гласуването на хора с увредено зрение. ЦИК прие поредица от решения, свързани с подготовката на предстоящия вот, включително хронограмата с основните срокове, утвърждаването на образците на изборните книжа и други.

Партиите и коалициите ще подават заявления за участие във вота от 24 февруари до 4 март.