Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че иранският министър на разузнаването Есмаил Хатиб е бил убит при израелски въздушен удар в Техеран през нощта. Кац добави, че днес се очакват „значителни изненади“, съобщи The Times of Israel.

„Днес се очакват значителни изненади на всички фронтове, които ще доведат до ескалация на войната, която водим срещу Иран и „Хизбула“ в Ливан“, каза министърът по време на оценка на сигурността.

„Интензивността на ударите в Иран се увеличава. Иранският министър на разузнаването Хатиб също беше ликвидиран през нощта“, заяви Кац. Той добави, че заедно с премиера Бенямин Нетаняху са „упълномощили Израелските отбранителни сили да елиминират всеки високопоставен ирански представител без необходимост от допълнително одобрение“.