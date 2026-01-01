Израел съобщава, че при удари срещу Иран е бил убит Али Лариджани. Лидерът на службите за сигурност на Ислямската република има дългогодишна история в иранския режим.

Министърът на отбраната на Израел Израел Кац заяви, че при снощните удари по Иран е бил убит най-високопоставения военен лидер на Ислямската република - Али Лариджани. Кац каза още, че е бил убит и лидерът на милициите “Басидж” към Революционната гвардия на Иран - Голам Реза Солеймани. Иранските държавни медии не са коментирали съобщението засега, но заявиха, че скоро ще бъде публикувано изявление от офиса на Лариджани, пише Deutsche Welle .

Важна фигура в иранския режим

Лариджани е представител на едно от най-влиятелните политически семейства в Иран. Бивш говорител на парламента на Ислямската република и старши политически съветник, той беше назначен за съветник на Али Хаменей в преговорите за ядрената програма на страната с администрацията на американския президент Доналд Тръмп.

През август 2025 г. той бе назначен от президента Масуд Пезешкиан за секретар на Съвета за национална сигурност и за представител на покойния върховен лидер на Иран - аятолах Али Хаменеи, в съвета.

Отговорен за бруталния отговор на протестите през януари

Роден на 3 юни 1958 г., Лариджани стана обект на санкции от САЩ, след като Ислямската република потуши протестите този януари, убивайки хиляди демонстранти по улиците на цялата страна. Правителството на Съединените щати го обяви за “отговорен за координацията на отговора на силите за сигурност на протеста от името на върховния лидер на Иран”. “Лариджани беше един от първите лидери в Иран, които призоваха на легитимните искания на иранския народ да се отговори с насилие”, казаха от Вашингтон.

Лариджани беше консервативна фигура в рамките на иранската теокрация. Той заемаше поста председател на парламента от 2008 до 2020 г. В същото време, тъй като Иран се чувстваше все по-силно под натиск както отвън, така и отвътре, Лариджани започна да отправя все по-твърди заплахи. Братът на Лариджани, Садек, беше заемал поста на председател на съдебната власт в Иран.

Покойният Хаменей беше забранил на Лариджани да се кандидатира за президент през 2021 г., след като той се позиционира като прагматичен кандидат, който би подкрепил връщането към ядреното споразумение на Техеран от 2015 г.