Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е бил убит според израелския министър на отбраната Кац, съобщи „Ал Джазира“.
Ако бъде потвърдено, Лариджани ще бъде най-високопоставената жертва в конфликта, откакто при съвместните удари на САЩ и Израел беше убит бившият върховен лидер Али Хаменей, заедно с няколко членове на неговото семейство, в първия ден от войната, започнала на 28 февруари.
Лариджани беше видян за последно публично на 13 март, когато присъства на митинг по случай Деня на Ал-Кудс в подкрепа на палестинците в Техеран, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.
Israel says Ali Larijani, Iran's security chief and one of its most senior leaders, has been killed in strike— BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 17, 2026
Той е дългогодишна фигура в иранската политическа йерархия и в определен период е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Бил е и председател на иранския парламент.
На 17 март израелската армия съобщи в публикация в X, че е убила командира на подразделението „Басидж“ – вътрешната паравоенна структура за сигурност към Революционната гвардия на Иран.
‼️NEW: Initial reports suggest Israeli strikes in Iran may have eliminated Ali Larijani, among the most powerful figures in Iran's terror regime and Secretary of the Supreme National Security Council, along with senior Palestinian Islamic Jihad terror leaders.
„Водени от точна разузнавателна информация, военновъздушните сили извършиха целенасочен удар вчера в сърцето на Техеран, при който беше елиминиран Голам Реза Солеймани, командир на подразделението „Басидж“ през последните шест години“, се казва в съобщението.