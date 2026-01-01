Американският Сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президентът Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на САЩ, предаде Ройтерс.

Процедурната мярка за одобряване на резолюцията бе приета с 50 срещу 47 гласа, като четирима от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един, в подкрепа на резолюцията. Трима републиканци не участваха в гласуването.

Резултатът представлява победа за законодателите, които твърдят, че Конгресът, а не президентът, трябва да има правомощията да изпраща американските войски да воюват, както е записано в американската конституция, отбелязва Ройтерс. Въпреки това процедурната мярка беше само първата стъпка от законодателния процес и резолюцията все още предстои да премине значителни препятствия, преди евентуално да влезе в сила.

Дори ако в крайна сметка бъде приета от 100-членния Сенат, резолюцията след това ще трябва да бъде одобрена и от контролираната от републиканците Камара на представителите, и да събере две трети мнозинство както в Камарата, така и в Сената, за да преодолее очакваното вето на Тръмп.

Сенаторът демократ Тим Кейн от Вирджиния, който е вносител на резолюцията, заяви, че настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между САЩ и Израел, която започна на 28 февруари.

Републиканците на Тръмп блокираха седем предишни опита за приемане на подобни резолюции в Сената. Те също така блокираха три резолюции за военните правомощия на президента в Камарата на представителите.