По обвинение на Окръжна прокуратура – Благоевград 21-годишен мъж е осъден на една година лишаване от свобода с изпитателен срок от три години за грабеж и използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра, съобщиха от прокуратурата.

Обвиняемият И. И. се е признал за виновен за извършените от него действия, допълниха от държавното обвинение.

В хода на разследването е установено, че около 02:00 часа на 19 юли 2025 година в Благоевград И. И. нападнал Е. К., като му нанесъл удар с юмрук в областта на окото, а след падането на пострадалия – удари с ритници по тялото. Обвиняемият издърпал носената от Е.К. чанта, преровил я, взел 500 лева и банкова карта, а непосредствено след това изтеглил чрез нея от банковата сметка и без съгласието на пострадалия сумата от 20 лева.

Определението на съда, с което му е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда, посочиха от прокуратурата.

