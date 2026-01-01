„Дара отключи сърцата ни“, заяви кметът на София Васил Терзиев на концерта и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата на „Евровизия“ на площад „Княз Александър I“ в столицата. Той подари символично на Дара ключа на София и огромен букет цветя.

София на крака: Хиляди фенове полудяха по DARA след триумфа ѝ на „Евровизия“ (НА ЖИВО)

„Пеенето не ми е най-голямата сила, но се радвам, че изпълнихме едно обещание – за червения килим, с който беше посрещната Дара“, заяви той.

БГНЕС

„Този килим е най-малкото, което можехме да направим, и съм изключително щастлив да видя тази енергия тук, на площада, за да ти покажат колко много те обичат“, обърна се Терзиев към Дара. Той ѝ пожела много, много дълги години да се радва на творческото вдъхновение и на любовта на хората.