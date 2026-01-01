Руският президент Владимир Путин пристигна в Пекин тази вечер за държавно посещение в Китай, предаде агенция Синхуа.

По покана на китайския президент Си Цзинпин Путин е на посещение в Китай от 19 до 20 май.

Путин планира да обсъди със Си основни въпроси по време на двудневното си посещение, което започва днес. Руски представители от известно време споменаваха, че Путин ще посети Китай, но датите бяха обявени чак в събота. Китай потвърди визитата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в петък, че за Москва посещението е "добра възможност за обмяна на мнения за контактите, които китайците имаха с американците".

Кремъл заяви в събота, че Путин и Си ще обсъдят двустранни въпроси, ще обменят мисли за "основните международни и регионални проблеми" и ще подпишат няколко двустранни документа.

Путин с послание към Китай

"Ню Йорк таймс" пише, че икономическите отношения между Русия и Китай се характеризират с дисбаланс. Повече от една трета от вноса в Русия идва от Китай и Китай купува повече от една четвърт от руския износ. Русия обаче представлява само около 4 процента от международната търговия на Китай - по-малък дял от този на Виетнам например.

С оглед на конфликта с висок залог на Москва със Запада в Украйна, Пекин се опитва да съхрани поне привидна равнопоставеност. Освен това значението на Русия за Китай като надежден източник на енергия се увеличи, след като войната в Иран се отрази неблагоприятно на доставките на петрол и природен газ.

Русия от години иска Пекин да построи газопровод, който да свърже сибирските ѝ залежи с вътрешността на Китай през Монголия. Пекин обаче се колебае, като се опасява, че още един газопровод в допълнение към този, който вече пренася руски газ, и втори, който скоро ще бъде завършен, ще направи Китай твърде зависим от един доставчик.

"Ню Йорк таймс" обръща внимание, че след честванията на 9 май в Москва Путин заяви, че Русия и Китай са "много близо до споразумение за предприемането на изключително важна стъпка напред в сътрудничеството по отношение на петрола и газа. Ако успеем да финализираме споразуменията по време на посещението, ще съм много доволен", каза Путин.

Владимир Путин пристига днес в Пекин за разговори, които се надява да доведат до значително увеличение на руския енергиен износ за Китай, пише "Файненшъл таймс".

Посещението на Путин, което, както отбелязва китайското външно министерство, ще бъде неговата 25-а визита в Китай, подчертава близките му отношения със Си броени дни след като Доналд Тръмп направи първото посещение на американски президент в Китай от девет години, отбелязва британският всекидневник.

Според анализатори изострящите се икономически проблеми на Русия, четири години след пълномащабното нахлуване в Украйна, правят по-вероятно постигането на споразумение за продължаването на проекта "Силата на Сибир 2", който е виждан като единствения истински шанс на Москва да компенсира за част от загубения си износ за Европа. През септември Русия и Китай подписаха "меморандум за построяването" на газопровода, след което инженерите на "Газпром" започнаха да изготвят техническите проекти. Между двете страни обаче не бе постигнато съгласие за цената, която Пекин ще плати за газа, и какви количества ще се задължи да купи.

Нарушаването на доставките на петрол от Близкия изток, което бе причинено от войната в Иран, също може да допринесе за това да бъдат преодолени китайските опасения за прекалена зависимост от руската енергия. Заради недостига на енергийни доставки Китай съобщи за значително увеличаване на инфлацията и за рязко отслабване на вътрешната икономическа активност през април, отбелязва "Файненшъл таймс".

Си се готви да посрещне Путин в Китай четири дни след като домакинства на Тръмп, извежда в заглавия в. "Гардиън".

Путин пристига в Китай във вторник вечерта и ще се срещне със Си в сряда сутринта, заяви вчера съветникът на Кремъл Юрий Ушаков пред репортери.

Китайското издание "Глобал таймс" пише, че посещенията на президентите на САЩ и Русия показват, че Пекин "бързо се превръща в център на световната дипломация". Китайски медии публикуваха и видеообръщение на руския президент към гражданите на Китай, направено в навечерието на визитата му.