Ново изследване показва, че изминаването на около 8500 крачки дневно може значително да помогне за предотвратяване на повторното напълняване след диета — проблем, с който се сблъскват повечето хора, успели първоначално да отслабнат.

Проучването ще бъде представено на Европейския конгрес по затлъстяване през 2026 г. в Истанбул и публикувано в списанието International Journal of Environmental Research and Public Health. Учените анализирали данни от 14 изследвания с общо 3758 участници от САЩ, Япония, Австралия и Великобритания.

Според експертите около 80% от хората с наднормено тегло или затлъстяване възвръщат част или цялото свалено тегло в рамките на няколко години. Именно задържането на резултатите се оказва най-трудната част от отслабването. Участниците в проучванията били на средна възраст 53 години и с индекс на телесна маса около 31. Те преминали през програми за промяна в начина на живот, включващи по-здравословно хранене, повече ходене пеша и следене на дневните крачки.

В началото хората правели средно около 7200 крачки дневно. По време на активната фаза на отслабване те увеличили движението си до средно 8454 крачки дневно и свалили около 4,4% от телесното си тегло — приблизително 4 килограма. По-важното е, че след края на диетата участниците успели да запазят сравнително висока физическа активност — около 8241 крачки дневно — и така задържали голяма част от постигнатото отслабване.

Изследователите установили ясна връзка между по-високия брой ежедневни крачки и по-малкия риск от повторно напълняване. Според тях хранителният режим има по-голямо значение за първоначалното сваляне на килограми, но физическата активност става ключова за дългосрочното поддържане на теглото.

Професор Маруан Ел Гош от Университета на Модена и Реджо Емилия обяснява, че ходенето е едно от най-достъпните и лесни за поддържане упражнения, тъй като не изисква фитнес, специално оборудване или спортна подготовка.

Учените подчертават, че ходенето не е единственият фактор за контрол на теглото — важни са още храненето, сънят, стресът и психическото здраве. Въпреки това около 8500 крачки дневно могат да бъдат реалистична и ефективна цел за хората, които искат да избегнат повторното качване на килограми след диета. |БГНЕС, Нолидж