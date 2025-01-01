Ежедневни навици на човек имат много по-голямо влияние върху здравето, отколкото предполагаме. Балансираното хранене, редовната физическа активност, достатъчният сън и умението да овладяваме стреса могат да направят чудеса. Понякога по-бързата храна няма да ни навреди сериозно, но ако живеем нездравословно през по-голямата част от времето, един „добър ден“ няма да компенсира щетите.

Добрата новина е, че никога не е късно да променим това. Кардиолози подчертават, че има прост, приятен и ефективен сутрешен ритуал, който особено препоръчват на жени над 50 години, пише списание Parade.

Защо здравето на сърцето е решаващо след 50?

Грижата за сърцето е важна на всяка възраст, но след петдесетата годишнина става ключова. Кардиологът д-р А. Гарви Рене предупреждава, че с напредването на възрастта се увеличава рискът от инфаркт, инсулт и бъбречни заболявания. Затова всеки над 50 години трябва редовно да проверява кръвното налягане и нивата на кръвната захар, още преди да въвежда нови здравословни навици.

Съгласен е и д-р Марк Т. Лофман, който отбелязва, че около петото десетилетие се наблюдава ясно покачване на сърдечносъдовите проблеми, включително инфаркт, инсулт и заболявания на бъбреците. Той подчертава, че регулярните и комплексни прегледи са незаменима част от превенцията, включително обсъждане на хранене, физическа активност и навици на живот.

Най-добрият сутрешен ритуал според кардиолозите

По думите на д-р Рене жените над 50 години трябва да започват деня си с разходка: според нея бързото ходене в продължение на 20-30 минути е отличен начин за защита на сърдечната дейност.

Американската асоциация за сърдечни заболявания препоръчва минимум 150 минути умерена активност седмично — цел, която лесно се постига с кратка разходка всяка сутрин. Макар 20 минути да изглеждат малко, редовността е решаваща.

Науката потвърждава ползите от ходенето

Бързото ходене означава темпо поне 4 км/ч — достатъчно, за да ускори пулса, но позволяващо разговор. Многобройни изследвания доказват, че редовните разходки: намаляват риска от сърдечносъдови заболявания; подобряват регулацията на кръвната захар; понижават риска от диабет тип 2 и деменция и удължават продължителността на живота.

Освен физическите ползи, разходките на открито намаляват стреса, а д-р Рене подчертава, че това допълнително защитава здравето на сърцето.