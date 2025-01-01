"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с изпълнение на строително-ремонтни работи по ул. „Осогово“, с. Иваняне се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 17:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: с. Иваняне - Стопански двор.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Осогово“ на кръстовището с ул. „Мусала“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.