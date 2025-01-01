Отличните двустранни отношения между България и Германия се развиват устойчиво както в политически, така и в икономически и търговски план, написа в социалните мрежи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той посочи, че днес се е срещнал в централата на ГЕРБ с Давид Прайзенданц, член на германския Бундестаг, с когото са разговаряли за бъдещите перспективи за партньорство. Борисов отбеляза, че е присъставал и ръководителят на бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в България Норберт Бекман-Диркес.

Германия остава наш водещ партньор, а сътрудничеството между двете държави продължава да се разширява чрез инвестиции, технологии и съвместни инициативи, които носят реални резултати и откриват нови възможности, допълни Борисов.

Радев: Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България

България и Германия споделят разбирането, че европейската перспектива на държавите от Балканите, Украйна и Молдова и укрепването на отбранителните способности на Европа са ключови за стабилността на нашия регион, отбеляза лидерът на ГЕРБ. Той отбеляза, че по време на срещата е подчертал значението на по-тясното сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО - от модернизацията на въоръжените сили до развитието на общи проекти и повишаването на оперативната съвместимост.

За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро, като за това допринасят взаимното доверие между държавите и активния двустранен диалог на всички равнища, заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция през септември с представители на Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa (ГБИТК).