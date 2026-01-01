Поради бурни ветрове и силни пориви, при навлизане в територията на Национален парк „Пирин“ съществува реална и непосредствена опасност от падане на дървета и клони, съобщиха от дирекцията, стопанисваща националния парк.

С оглед опазване живота и здравето на посетителите, от Дирекция „Национален парк Пирин“ препоръчват да не се навлиза в горските територии и туристите да се въздържат от разходки и преходи в гората до подобряване на метеорологичната обстановка, да имат отговорно поведение и да спазват указанията на служителите на парка.

Не са добри условията за туризъм в планините, съобщиха тази сутрин от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).