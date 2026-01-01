Гръцкото правителство е готово да предприеме действия срещу националните блокади на фермери, които нарушават пътуванията и търговията, като продължава да търси диалог, но е подготвено и да приложи закона, ако разговорите се провалят. Това заяви вицепремиерът Костис Хадзидакис.

В интервю за телевизия Скай ТВ Хадзидакис подчерта, че противопоставянето навлиза в решаваща фаза и че след дълги дни се стига до момент за разрешаване на проблема. Той посочи, че предпочитаният от правителството подход остава спокойствие и постигане на съгласие, но при невъзможност за това законът ще бъде приложен.

Фермери в цяла Гърция блокираха основни магистрали, пътни възли и гранични пунктове с трактори и друга техника, което доведе до сериозни затруднения за вътрешните пътувания, товарните превози и трансграничната търговия. Протестите се засилиха, след като производителите отхвърлиха обявените в сряда правителствени мерки като недостатъчни за компенсиране на нарастващите разходи.

Хадзидакис предупреди, че продължаващите блокади могат да имат обратен ефект, като самите фермери рискуват да се изолират от обществото. По думите му протестите вече нанасят щети както на националната икономика, така и на земеделския сектор, а правителството няма да остане страничен наблюдател. Той отправи и критика към групите, които отказват диалог, като отбеляза, че искания не могат да се отстояват при отказ от разговори. В същото време други фермерски организации са поискали срещи с властите, а развитието през следващите дни ще бъде решаващо.