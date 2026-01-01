Протестиращите гръцки фермери започват 48-часова блокада на пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, съобщиха местни медии, позовавайки се на решения на общите събрания на различни фермеркски организации, проведени снощи, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

На границата с България

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че граничен пункт Кулата – Промахон на границата с България ще бъде блокиран от 12:00 часа местно време (и българско) днес до същия час в събота, 10 януари. Няма да бъдат пропускани товарни камиони на вход и изход, а относно леките автомобили и автобусите решенията за пропускането им ще се вземат периодично на място от фермерите, посочва изданието.

В района на Като Неврокопи, област Драма, в близост до граничен пункт Илинден – Ексохи, земеделците и животновъдите са блокирали пътя тази сутрин, като отново не се пропускат товарни автомобили. Пътят ще остане затворен до 18:00 часа местно време (и българско) в събота. Леките автомобили и автобусите се отклоняват по обходни маршрути.

В Неврокопи, област Драма, земеделците и животновъдите ще блокират товарните и професионалните превозни средства от 8:00 до 18:00 часа в събота, 10 януари, докато леките автомобили и туристическите автобуси ще бъдат отклонявани по обходни маршрути. Блокадата е разположена на около 500 метра от граничния пункт Ексохи.

На границата с Република Северна Македония

На граничния пункт Ники 48-часовата блокада е започнала около 11:00 часа (местно и българско време) днес. Пунктът е напълно затворен за камиони, леки автомобили и туристически автобуси. Производителите обаче оставят отворена възможността за периодично пропускане на леки автомобили и автобуси в определени часове, според решенията на общото събрание на участниците в блокадата.

На пункт Евзони протестът е планиран да започне в 18:00 часа (месно и българско време) с блокиране на входа и изхода за всички превозни средства, като ще се допуска преминаване само в извънредни случаи.

Блокади по пътищата

Около 11:00 часа (местно време и българско време) фермерите са блокирали с тракторите си магистралата Атина – Ламия в района на Кастро, област Беотия. Пътната полиция отклонява пътуващите по обходни маршрути.

Фермерите са подсилили блокадата при Малгара, на магистралата Солун–Атина, където движението ще бъде напълно спряно за 48 часа и в двете посоки. Продължава блокадата и при Никея.

Съгласно взетите решения днес е планирано и блокиране на тунелите в долината Темпе с участието на трактори и други селскостопански превозни средства.

Държавната телевизия ЕРТ съобщи, че протестиращи фермери ще опитат да блокират и някои от обходните маршрути.

Пряка среща с министър-председателя

Електронното издание на в. „Катимерини“ съобщи, че земеделските производители вече настояват за пряка среща с министър-председателя Кириакос Мицотакис. От своя страна, представители на правителството вчера заявиха, че мерките, представени на специална пресконференция са окончателни, няма да бъдат преразглеждани и няма да бъдат правени повече отстъпки.