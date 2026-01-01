Специализиран екип военни унищожиха стар невзривен боеприпас, открит в столичния квартал „Суходол“, съобщиха от Министерство на отбраната (МО).

Под ръководството на старши лейтенант Владислав Ставрев военнослужещите са направили разузнаване, транспортиране и унищожаване на учебен център „Сливница” на силно корозирал 85 мм снаряд, без взривател и видима маркировка.

Модулът за обезвреждане на невзривени бойни припаси е задействан с разрешението на началника на отбраната и по заповед на командира на Сухопътните войски, допълниха от МО.