За 2024 г. стокообменът между България и Германия надхвърля 12,3 млрд. евро, като за това допринасят взаимното доверие между държавите и активния двустранен диалог на всички равнища. Това заяви държавният глава Румен Радев на среща в президентската институция с представители на Гepмaнo-Бългapcĸaтa индycтpиaлнo-тъpгoвcĸa ĸaмapa (ГБИТК). В срещата участваха президентът на камарата д-р Хорст Щюер и главният управител на ГБИТК Соня Миклай, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Германия заема първо място като външнотърговски партньор на България, отбеляза още Румен Радев.

Президентът подчерта също така необходимостта от повишаване на прозрачността в работата на институциите за подобряване на икономическия и инвестиционен климат, за гарантиране на частната собственост и на върховенството на правото, информират от прессекретариата.

Инвестиционният и икономически обмен между България и Германия следва да води до задълбочаване на трансфера на технологии и индустриалното сътрудничество, посочи държавният глава.

„Динамичното технологично развитие на България в областта на високите технологии и изкуствения интелект също създават предпоставки за засилване на инвестиционния интерес от германския бизнес към страната ни“, каза президентът Радев.

Обща бе позицията, че голямата българска общност в Германия дава възможност както на германския бизнес да привлича квалифицирани кадри за реализацията на инвестиционните си проекти у нас, така и за държавата ни да противодейства на негативните демографски тенденции. С връщането на образовани млади българи от чужбина България печели и от внедряването на успешни модели на взаимодействие между институциите, бизнеса и науката, информират от прессекретариата.

От Германо-Българската индустриално-търговска камара призоваха за повече предвидимост и устойчивост в отношенията между държавата и бизнеса. Те отбелязаха големия интерес на германски компании за последващи инвестиции в реалната икономика в България, което зависи и от устойчивостта на правната рамка, регламентираща условията за бизнес. От ГБИТК призоваха също така за диалог в процеса на нейното разработване, публично обсъждане и приемане, така че да се постигнат най-добрите решения от взаимен интерес.

България е все по-видима на германската инвестиционна карта и все по-привлекателна за германските компании, много от които реинвестират своята печалба и изнасят научно-изследователски развойни центрове у нас, заяви по-рано този месец президентът Румен Радев по време на среща с ръководството на Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия на Германия (BWA).