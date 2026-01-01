Германският президент Франк-Валтер Щайнмайер разкритикува днес външната политика на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и призова света да не допуска международният ред да се превърне в "свърталище на крадци", където безскрупулните взимат каквото си пожелаят, предаде Ройтерс.

В необичайно острото си изказване, което явно се отнасяше до действията на Съединените щати във Венецуела, Щайнмайер, който е бивш външен министър на Германия, каза, че демокрацията по света е подложена на атаки, каквито досега никога не е имало.

Въпреки че ролята на германския президент е предимно церемониална, думите му имат тежест и той има повече свобода да изразява вижданията си от останалите политици.

Щайнмайер описа анексията на Крим от Русия и пълномащабното нахлуване в Украйна като историческа повратна точка и каза, че поведението на САЩ представлява втори исторически разлом.

"След това имаме разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор САЩ, който всъщност помогна за изграждането на този световен ред", заяви снощи Щайнмайер на събитие.

"Става въпрос за това да се предотврати превръщането на света в свърталище на разбойници, където най-безскрупулните взимат каквото си поискат, а региони или цели държави се третират като собственост на няколко велики сили", добави той.

Щайнмайер подчерта, че в опасни ситуации е нужна активна намеса, а страни като Бразилия и Индия трябва да бъдат убедени в ангажимента си да защитават световния ред.