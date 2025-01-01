Доналд Тръмп не трябва да се намесва в европейската политика. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на 11 декември дни след като американският президент отправи остра критика към Европа.

„Когато става въпрос за избори, не ние решаваме кой ще бъде лидерът на страната, а хората в тази страна. Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен“, заяви Фон дер Лайен в интервю по време на гала събитието POLITICO 28 в Брюксел.

„Никой друг не трябва да се намесва, без никакво съмнение“, отговори тя на въпрос относно Стратегията за национална сигурност на САЩ, която беше публикувана миналата седмица и предизвика бурни реакции в Европа.

Според документа Европа е изправена пред „цивилизационно заличаване“ в рамките на следващите 20 години. Това е теза, която намира широк отзвук сред крайнодесни лидери в Европа, включително унгарския министър-председател Виктор Орбан, както и в Русия. Стратегията критикува и европейските усилия за ограничаване на крайнодесните партии, определяйки ги като политическа цензура.

Фон дер Лайен отбеляза, че това е една от причините, поради които ЕС предложи „Щит за демокрацията“, чиято цел е да засили борбата срещу чуждестранната намеса в интернет пространството и изборния процес.

Тръмп: Време е за президентски избори в Украйна

Председателят на Комисията настоя, че винаги е имала „много добри работни отношения“ с американските президенти и „това важи и днес“. Въпреки това тя подчерта, че Европа трябва да се фокусира върху себе си, а не да прави сравнения с другите.

„Трансатлантик съм от дъното на сърцето си. Но какво е важно? Важното е, че се гордеем с това, че сме Европейски съюз, че виждаме силата си и че се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени“, посочи тя.

„Разбира се, нашите отношения със Съединените щати се промениха. Защо? Защото ние се променяме. И е много важно да имаме предвид каква е нашата позиция, каква е нашата сила. Да работим върху това. Да се гордеем с това. Да се застъпим за обединена Европа. Това е нашата задача - да погледнем себе си и да се гордеем със себе си“, заяви Фон дер Лайен под звуците на бурни аплодисменти.

Тръмп определи Европа като „западаща“ група от нации, ръководена от „слаби“ хора, в интервю с Даша Бърнс от „Политико“, излъчено на 9 декември в специален епизод на подкаста „The Conversation“.

„Мисля, че са слаби“, каза Тръмп, визирайки президентите и премиерите на континента, и добави: „Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“.

На 11 декември „Политико“ обяви американския държавен глава за най-влиятелния човек, който оформя европейската политика, и го постави начело на годишната класация P28. Класацията посочва кои са лицата, които се очаква да имат най-голямо влияние върху политическата посока на Европа през следващата година.