Жители на западния сръбски град Мали Зворник и околните села блокираха на Коледа (според Юлианския календар) главния път за град Лозница, след като четири дни нямат вода и електричество, предава информационният портал „Машина“.

Хората излязоха късно снощи на главния път, който води до границата с Босна и Херцеговина, както казаха, „за да напомнят на властите, че съществуват“.

„Ще преживеем минусовите температури и липсата на ток и вода. Става въпрос за човешко достойнство. Никой от общината не се е обръщал към хората и не ги е питал дали имат нужда от помощ, нямаме новини и никой (от екипите на „Електроразпределение Сърбия“) не е на място“, каза пред „Машина“ Александър Мишич от село Брасина.

Лошо време и на Коледа в Сърбия, 14 души са евакуирани

Някои села в Западна Сърбия, където електрозахранването е прекъснато от неделя поради снеговалеж, нямат и течаща вода, тъй като водните помпи работят на ток.

Около 10 500 души са без ток в гр. Лозница, съобщи вчера сръбската национална телезивия РТС.

Ако захранването не се нормализира в близките часове, на гражданите ще бъдат предоставени генератори, обявиха властите в Лозница.