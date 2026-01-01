Лошото време продължи и на Коледа в Сърбия след силен снеговалеж и леден дъжд, обхванал страната през последните дни.

Р. Дрина преля късно снощи и 14 души са евакуирани, предават местните медии. Наводнени са уикенд селища по цялото течение на р. Дрина (Западна и Северна Сърбия).

В окръг Мачва (Западна Сърбия) на около 45 места електрозахранването е прекъснато. Само в град Крупан, окръг Мачва, без ток останаха 1500 домакинства, съобщи РТС.

Трафикът в района на гр. Златибор (Западна Сърбия) е бавен поради ледения дъжд, а в района 15 села са без ток.

Екипите на Електроразпределителното дружество на Сърбия са на място и работят по отстраняване на неизправностите

Поради аварии без отопление за празника остана и част от сръбската столица Белград.

На летище „Никола Тесла“ трафикът се осъществява нормално тази сутрин, съгласно планираното разписание на полетите, с отделни закъснения, съобщава националната сръбска агенция ТАНЮГ.

В четвъртък ще има кратко прекъсване на валежите. Според метеоролога Невена Живанович времето ще се изясни, но в петък сутринта се очаква да падне слана, предава РТС.

Петък ще бъде най-студеният ден, от минус пет до минус 13 или 14 градуса, а в по-голямата част от Северна и Западна Сърбия около минус 10, каза Живанович.