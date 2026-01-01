На прохода "Шипка" вали слаб сняг, пътната настилка е мокра, а видимостта е добра.

Това съобщи дежурният в Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора. Температурата е нула градуса, а на терен да почиства е излязла една машина.

На другия старопланински проход Хаинбоаз вали дъжд, а температурата е плюс 8 градуса.

В останалата част от област Стара Загора, включително и на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“, пътните настилки са мокри, видимостта е добра, а температурите са между 8 и 12 градуса.

Навсякъде времето е облачно. Няма въведени допълнителни ограничения за движение.