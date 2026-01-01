„България е държава, която уважаваме и ценим. Нашата цел е да преминем границата от 10 млрд. долара стокообмен между България и Турция. Ние сме брая и комшии. Имаме нужда един от друг.“ Това заяви на събитие в София Селим Сар, заместник-председател на Централата на Асоциацията на независимите индустриалци и бизнесмени MÜSİAD, основана в Турция, който отговаря за международното организационно развитие. Участие взеха също членове на офиса на асоциацията в България.

Селим Сар заяви, че основните проблеми, който фирмите в България срещат, е имиграцията и липсата на работна ръка. Асоциацията набляга не само на двустранното партньорство, а и връзките му с всички държави, в които тя има представителства. През май или април MÜSİAD планира да организира голям инвестиционен форум в България.

„Работим с местните партньори, за да решаваме такива проблеми“, каза той, като акцентира върху необходимостта от по-тясно сътрудничество между турския и българския бизнес. Сред съседите на Турция България е вторият по-големина вносител на стоки и услуги и е на първо място на Балканите със сериозна преднина пред Гърция.

На въпрос защо няма по-засилено сътрудничество между турската и българската индустрия, включително в обмена на технологии и съвместното производство, с оглед успехите на турската военна продукция в Украйна, Сар отговори, че още преди 10 години са стартирали инициатива в сферата на авиацията и дроновете. Тази зона за технологично развитие включва членове на асоциацията, техници и специалисти и представлява обучителна платформа за търговия и бизнес в сектора на отбранителната индустрия.

„В училищата се преподават уроци, а в кафенетата се пие кафе. Ако по време на час си записваш, се образоваш и минаваш класа. Ако отидеш на кафе, оставаш в стария клас. Ние наблягаме на търговията и развиваме бизнесите“, каза той.

Запитан къде на Балканите дейността им е най-добре развита, той посочи Албания, където набляга на строителния сектор. Асоциацията работи активно и в Черна гора, и в Северна Македония. По отношение на България трябва да бъдат намирани подходящите партньори и формати за сътрудничество.

„Целта ни в глобалната търговия е да печели не само Турция, а всеки един партньор. Нашите членове не са само в Турция, а по целия свят“, подчерта Сар и допълни: „Всеки един от членовете ни в България е български гражданин, фирмите са регистрирани в България и си плащат данъците тук. Ние сме търговци и инвестираме там, където виждаме потенциал“, посочи Сар.

В рамките на дискусията Селим Сар подчерта, че икономическите отношения между Турция и България могат да бъдат допълнително развити чрез засилване на потенциала в области като производствени и снабдителни вериги, логистика, индустриално сътрудничество, предприемачество и съвместни инвестиции. Той посочи, че променящите се регионални и глобални вериги за доставки, тенденциите за nearshoring (изнасяне на производства и услуги в близки държави), както и развитата производствена и логистична инфраструктура на Турция, са сред ключовите фактори, които укрепват основата за двустранно сътрудничество.