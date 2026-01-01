Френски фермери влязоха в Париж с трактори в знак на несъгласие срещу споразумението за свободна търговия с Меркосур, което според тях ще доведе до нелоялна конкуренция.

Десетки трактори пристигнаха преди зазоряване и преминаха през Париж, като някои достигнаха Айфеловата кула, а други – Триумфалната арка, в протест, организиран от синдиката Rural Confederation.

„Казахме, че ще дойдем в Париж – ето ни“, заяви Лудовик Дюклу, съпредседател на един от клоновете на профсъюза, цитиран от АФП.

Един от тракторите носеше надпис „Не на Меркосур“, в знак на протест срещу споразумението за свободна търговия с четири южноамерикански държави.

Споразумението между ЕС и Меркосур ще създаде най-голямата зона за свободна търговия в света и ще помогне на блока от 27 държави да изнася повече автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка.

Meanwhile in France



This is huge ‼️



Thousands of French farmers are all making their way towards Paris with the intent of blocking all major roads into France capital city as part of a Nation wide Protest.



Just like every other country following the same globalist 2030… pic.twitter.com/h32QujWLtE — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 7, 2026

Но фермерите се страхуват, че ще бъдат подкопани от поток от по-евтини стоки от селскостопанския гигант Бразилия и нейните съседи.

Президентът на Селската конфедерация Бертран Венто каза, че фермерите възнамеряват да демонстрират мирно на символични места в Париж, дори ако това означава, че ще бъдат задържани от полицията.

При друг протест близо до югозападния град Бордо около 40 селскостопански превозни средства блокираха достъпа до склад за гориво, според местните власти.

Освен търговското споразумение, фермерите са разгневени и от решението на правителството да избие крави в отговор на разпространението на нодуларен дерматит, болест по говедата, широко известна като грапава кожа.

В края на миналия месец президентът Еманюел Макрон се срещна с фермери, за да обсъдят търговското споразумение и избиването.

По време на по-ранни протести фермерите блокираха пътища, пръскаха тор и изхвърляха боклук пред правителствени сгради, за да принудят властите да преразгледат политиката си.

Белгийските фермери също организираха масови протести срещу търговското споразумение, като през декември в Брюксел се събраха около 1000 трактора.